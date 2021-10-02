В Норвегии стартовали продажи электрокроссоверов NIO

Китайский производитель электромобилей NIO открыла сегодня свой первый официальный шоу-рум в столице Норвегии. В рамках торжественного мероприятия состоялась презентация кроссовера ES8, сообщает Обозреватель.

Компания NIO намерена потеснить конкурентов на европейском рынке электротранспорта. Первым шагом стало анонсированное еще весной нынешнего года открытие первого официального дилерского центра в Осло.

Внутренний вид шоу-рума NIO в Осло. Источник: NIO

На презентации, посвященной этому событию, компания представила первую модель, которая будет доступна европейским защитникам экологии – кроссовер NIO ES8.

Стоимость новинки в Европе начинается с 609000 норвежских крон ($69500) с тяговой батареей 75 кВтч, которая должна обеспечить запас хода 375 км по циклу WLTP. "Дальнобойная" версия с батареей на 100 кВтч обойдется в 679000 крон ($77600), а по словам создателей она сможет преодолеть до 500 км на одной зарядке. Интересно, что пользователи могут приобрести автомобиль без аккумулятора, а АКБ любой емкости брать в аренду за фиксированную ежемесячную плату. 75-ка обойдется в $160 в месяц, а 100-ка – в $230. В этом случае покупатели смогут сэкономить соответственно 10 или 18,3 тысяч долларов на покупке внедорожника.

Стоимость NIO ES8 в Европе начинается с $69500. Источник: NIO

До конца 2022 года компания NIO планирует установить в пяти крупных городах Норвегии 20 станций Power Swap, а первая будет запущена в Осло уже в текущем месяце.

Компания NIO была основана в 2014 году, а с 2018-го серийно выпускает электромобили премиум класса. В апреле нынешнего года NIO выпустила 100-тысячный электромобиль. В настоящее время в продуктовом портфолио компании четыре электромобиля – кроссоверы ES8, ES6 и ЕС6, а также стильный седан ЕТ7.