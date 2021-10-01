Тепло и без осадков: погода в Украине на выходных 2-3 октября

Первые выходные октября обещают порадовать теплой и солнечной погодой﻿. В субботу дождь прольется только в паре областей, а в воскресенье по всей стране осадков не предвидится.

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Итак, в субботу, 2 октября, по всей стране ожидается 13-16°С днем и от -2°С на востоке до 7°С на западе и в Крыму ночью. И в трех областях, а именно во Львовской, Одесской и на Закарпатье, будет немного теплее – там обещают 15-17°С днем и 5-8°С ночью.

Дожди 2 октября прольются на Волыни, а также в Ровненской области. На остальной территории будет сухая и ясная погода с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране – 11-22 км/час, в Крыму – до 25 км/час максимум. На северо-востоке ветер будет слабее – около 7-18 км/час.

В воскресенье, 3 октября, в северных, восточных, а также в Полтавской областях температура немного снизится – будет 11-14°С днем и от 0°С до 5°С ночью. На основной части запада, а также в центре, на юге и в Крыму погода особо не поменяется – будет около 13-17°С днем и от 3 до 9°С ночью. И только на Закарпатье и во Львовской области потеплеет до 16-20°С днем.

Дождей 3 октября не ожидается нигде по стране. Средняя скорость ветра – около 7-18 км/час. На востоке и на западе возможны шквалы до 22 км/час, в Крыму – до 25 км/час максимум.

Ночью 2-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°С (уровень опасности – желтый). В северо-восточных областях возможны заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

В столице Украины, Киеве﻿, на выходных 2-3 октября ожидается температура от 4 до 14°С в течении дня, ветер около 7-14 км/час и легкая облачность.