Украинские тюнеры "натянули" кузов "Запорожца" на Porsche

В апреле прошлого года мастера ателье Jeeps Monsters из Житомира начали новый проект: слияние ЗАЗ 968 с Porsche Boxster. В последнем видео умельцы показали несколько этапов финальных работ. Автомобиль уже имеет целостный вид и завершенные формы, сообщает 24 Канал.

"Кузов “Запорожца” одеть на автомобиль Porsche Boxster с мотором 2.7 и механической коробкой. Наша задача сохранить внешний вид “Запорожца”, но оставить салон от Porsche", – описывают свою задачу в ателье Jeeps Monsters.

Большинство операций уже проведено, "внешность почти готова" , остаются интерьерные работы и детализация.

Попыток скрестить заднемоторные спорткары Porsche с “Запорожцем” с таким же размещением двигателя, было немало, поскольку идея лежит на поверхности. Были удачные попытки реализации такого замысла, были и не очень. Результат миксования "Запорожца" и Porsche Boxster от житомирских мастеров еще предстоит увидеть, но то, что было сделано до сих пор, вселяет веру в превосходный конечный продукт.

Фото: Boxster с кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Фото: Boxster с кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Фото: Boxster с кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Фото: Boxster с кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Фото: Boxster с кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Фото: Boxster с кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Для того, чтобы совместить 968 и Boxster, пришлось расширить кузов “Запорожца” по центральной оси, а также добавить немного металла в передние крылья, чтобы колесная база и колея немецкого спорткара совпадала с арками украинской малолитражки. Для расширенного кузова пришлось заказывать лобовое и заднее стекло по индивидуальным параметрам – как можно видеть на видео, эти детали нанесли определенных хлопот мастерам.

Фото: реплика концепта Citroën GT від Jeeps Monsters / YouTube

Как отмечает автор видео, впереди еще немало работы, но в основном это детализация, поскольку автомобиль уже сейчас на ходу, даже светотехника работает. Параллельно с этим проектом, мастерская Jeeps Monsters строит еще одну интересную машину – реплику концепта Citroën GT, также на базе Porsche Boxster, но с 5,7-литровым мотором от Chevrolet Corvette.