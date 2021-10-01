В Киеве началась подготовка к новогодним праздникам: что известно

Организаторы главной елки Украины уже начали подготовку декораций, гирлянд и игрушек, сообщает Деловая столица.

"Подготовка к новогодне-рождественскому проекту на Софийской площади началась. Готовим декорации, гирлянды и ﻿﻿ игрушки" , — говорится в сообщении компании Folk Ukraine, которая будет устраивать новогодний праздник в столице..

Как отмечают организаторы, в этом году новогодняя елка будет одета в 10 тысяч елочных украшений и засияет гирляндами теплого цвета.

"Вместе с администрацией города была утверждена концепция празднования и мы приложим максимум усилий, чтобы нынешние празднования были масштабнее, ярче и интереснее" , — отметили в компании.

Традиционно зажжение главной елки страны происходит в День святого Николая 19 декабря.

Напомним, тематикой прошлого Нового года на Софийской площади был Сказочный лес. Главная елка была высотой 31 м и имела более 10 км гирлянд и 1500 игрушек.