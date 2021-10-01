Покушение на Шефира: прочесали 430 гектаров леса, оружие не нашли

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители прочесали 430 гектаров леса в Киевской области. Однако оружие найти не удалось, сообщает РБК-Украина.

"Правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено" , - сказал глава МВД Украины Денис Монастырский.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

Автор: Дмитрий Кузнецов