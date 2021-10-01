Как перестать постоянно объедаться при ПМС?

Чтобы не переедать во время ПМС, нужно понимать, нет ли параллельно стресса в вашей жизни. Диетолог, нутрициолог Анна Антонова рассказала о том, почему во время ПМС нас тянет на сладкое и как не допустить пищевых срывов, сообщает Clutch.

Диетолог, нутрициолог Анна Антонова

"Во время ПМС, то есть предменструального синдрома, идет резкий упадок эстрогена и прогестерона.

Если немножко окунуться в биохимию и физиологию, то на вот этом резком спаде часто параллельно происходит снижение уровня сахара в крови и электролитный дисбаланс. На этом фоне женщина может хотеть сладкого или соленого в повышенном объеме.

В этот период рекомендую употреблять цельные натуральные продукты, такие как шоколад или орехи, поскольку они являются нутритивно и питательно плотными. Также можно пить лечебно-столовую с богатым составом электролитов – 1-2 стакана от вашей дневной нормы в день", – рассказала эксперт.

Чтобы не переедать во время ПМС, нужно понимать, нет ли параллельно стресса в вашей жизни. Потому что в этом случае ПМС будет просто триггером к перееданию, утверждает специалист. Со стрессом нужно работать.

"Следующий момент – это полноценное питание. Нужно наполнять свою тарелку продуктами с белком и жирами, которые будут давать чувство сытости. Также не стоит отказываться от сложных углеводов, то есть гарниров. Пусть даже это будет картофель, он богат магнием, калием и это будет лучше, чем сорваться на что-то не совсем здоровое и полезное для организма", – сообщила диетолог.

Более подробно на этот и другие вопросы Анна Антонова ответила в интервью: