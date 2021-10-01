Нутрициолог дала список простых продуктов от паразитов и грибков

Антикандидные продукты - это те продукты, которые призваны остановить избыточный рост грибков, а также имеют противопаразитарный эффект и нормализуют кишечную микрофлору, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог, специалист по питанию Анна Биоториум дала список таких продуктов. Они простые и доступны каждому.

Продукты от паразитов и грибков: список от нутрициолога

Кокосовое масло и мякоть: содержат лауриновую кислоту, которая в организме превращается в монолаурин и каприловую кислоту. Эти жирные насыщенные кислоты обладают противовирусным, противогрибковым и антибактериальным действием.

"Кокосовое масло легко усваивается, помогает нормализовать кишечную микрофлору, способствует усвоению витаминов и минералов, требующихся для хорошего пищеварения, заживляет поврежденные слизистые оболочки. Оно обогащено фитонцидами, выводящими свободные радикалы и токсины, может применяться для обработки воспаленных участков".

Пробиотическая еда, ферментированные овощи (без сахара и уксуса): содержат микрофлору, которая помогает нам защитить кишечник. Регулярное потребление может помочь улучшить иммунную систему, делая организм менее питательным для кандиды. Полезные микроорганизмы помогают восстановить здоровый бактериальный баланс.

Пребиотические продукты - источник пищи для бактерий в кишечнике. Но, важно понимать, что они не различают, кого кормить, "наших" или "чужих", они кормят патогенные дрожжи и бактерии точно так же, как и пробиотические бактерии.

"Если у вас очень тяжелый дисбаланс кишечника - лучше их временно ограничить (сырой корень цикория, миндаль, топинамбур, лук-порей, спаржа и т. д.)"

Лук - натуральный антибиотик (фото: pexels.com)

Репчатый лук и чеснок: ну тут вы уже знаете, это натуральные антибиотики, обладают противогрибковыми свойствами, способствует перистальтике.

ну тут вы уже знаете, это натуральные антибиотики, обладают противогрибковыми свойствами, способствует перистальтике. Специи: острые приправы воздействуют на грибки рода кандида, подавляя рост новых колоний. Наиболее эффективными в борьбе с возбудителем при воспалениях являются: кайенский перец, корица, лавровый лист и гвоздика.

острые приправы воздействуют на грибки рода кандида, подавляя рост новых колоний. Наиболее эффективными в борьбе с возбудителем при воспалениях являются: кайенский перец, корица, лавровый лист и гвоздика. Непастеризованный нефильтрованный яблочный уксус: улучшает работу ЖКТ, способствует регулярному стулу и очищению ЖКТ. Ферменты активно подавляют кандиду на слизистых оболочках рта.

улучшает работу ЖКТ, способствует регулярному стулу и очищению ЖКТ. Ферменты активно подавляют кандиду на слизистых оболочках рта. Ромашка: натуральный антисептик.

натуральный антисептик. Масло лаванды: это эфирное масло может снизить прогрессию и распространение кандиды.

это эфирное масло может снизить прогрессию и распространение кандиды. Имбирь.

Грейпфрут.

Тыквенные семечки.

Водоросли и морская капуста.

Куркума.

Автор: Татьяна Турчаникова