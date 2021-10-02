Названы сроки выхода новых игр GTA

Названы сроки выхода новых игр GTA

Релиз перевыпущенных частей Grand Theft Auto (GTA) намечен на ноябрь, сообщает Лента.Ру.

Как стало известно источникам, выход новых версий классических частей GTA состоится в ноябре. Инсайдеры рассказали, что студия Rockstar собиралась представить тайтлы в октябре, однако из-за неназванных причин сроки пришлось подвинуть. В указанный месяц ожидается выход всех трех игр — Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Также журналисты ссылаются на блогера под ником Nibellion, который в своем Twitter рассказал, что заметил обновленную трилогию GTA в базе корейского регулятора GRAC. Объединяющий все три игры тайтл получил название Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

"Некоторые фанаты опасались, что задержка сигнализирует о том, что обновленная трилогия также перенесется на 2022 год", — заявили журналисты.

Однако авторы заметили, что пока не получали сообщений об этом. Тайтл выйдет на приставках PlayStatation, Xbox и Nintendo Switch, в 2022 году — на ПК.

Ранее о возможном переносе GTA на 2022 год сообщил популярный блогер Том Хендерсон. Информация о том, что Rockstar намерена перевыпустить классические игры, появились в середине августа. Самая ранняя часть серии — Grand Theft Auto III — вышла в 2001 году.

Теги: видеоигры

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