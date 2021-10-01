Где смотреть Емельяненко – Джонсон: расписание трансляций Bellator 269

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (39-6-0) в субботу, 23 октября, проведет, возможно, заключительный бой в своей карьере. 45-летний спортсмен в Москве сразится с американцем Тимоти Джонсоном (15-7-0) в рамках турнира Bellator 269, сообщает Обозреватель.

Вечер ММА примет домашний стадион футбольного и хоккейного "Динамо" – "ВТБ Арена". Ориентировочное начало главного события вечера – 22:00 по киевскому времени.

Афиша боя Емельяненко Джонсон. Источник: Bellator

Украинские поклонники смешанных единоборств смогут увидеть противостояние россиянина с 36-летним представителем США благодаря видеосервису Megogo, который выкупил эксклюзивные права на показ шоу. В России трансляцию боя покажет платформа Okko Спорт.

Статистика Федора Емельяненко.

Федор Емельяненко в бою.

Бой будет состоять из пяти раундов по пять минут. Он может завершиться досрочно, если будет зафиксирован нокаут, технический нокаут, а также дисквалификация одного из бойцов. Если поединок продлится все пять раундов, тогда победителя определят судьи.