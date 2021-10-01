В Грузии задержали Саакашвили: первые кадры ареста (Обновлено)

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали на территории страны, об этом заявил премьер Ираклий Гарибашвили во время брифинга, который транслировался в его Facebook.

По словам премьера, Саакашвили перевели в пенитенциарное учреждение. Гарибашвили заявил, что власти Грузии заранее знали о перемещениях политика, полностью все контролировали и выбрали место и время, чтобы задержанию ничего не помешало.

"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины в направление Грузии, и этот процесс был под полным контролем", - сказал Гарибашвили.

В Грузии против Саакашвили открыты четыре уголовных дела, по двум из них есть приговоры: за превышение служебных полномочий его заочно приговорили к шести годам тюрьмы, за злостное превышение полномочий — к трем годам тюрьмы.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

Руководительница украинского офиса Саакашвили Мариам Барабаш заявила, что доказательств задержания третьего президента Грузии нет и это может быть провокацией.

Грузинские СМИ сообщают, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

Так же отмечается, что Саакашвили был задержан не на границе, а уже в стране, куда он проник тайком. Точное место задержания названо не было. По данным некоторых журналистов, спецоперация по задержанию экс-президента была проведена в одном из районов Тбилиси, однако официальных подтверждений пока не приводится. Никаких доказательств задержания Саакашвили предоставлено не было.

Обновлено в 20:00. В сети опубликовали первые кадры ареста Саакашвили.

Оновлено в 20:40. Депутат от оппозиционного "Единого Национального движения" Эки Херхеулидзе, которая заявила, что Саакашвили прибыл в Грузию 4 дня назад.