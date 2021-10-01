Арахамия ожидает дипскандал с Грузией из-за Саакашвили

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что задержание бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что он гражданин Украины и его не имеют права просто так, безосновательно, задерживать. Мне кажется, что пройдут выходные и точно будет разбор этой ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в министерство приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.