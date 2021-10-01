Саакашвили рассказал о романе со "слугой" Ясько

53-летний экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета национальных реформ Украины Михеил Саакашвили, которого сегодня задержали правоохранители в Тбилиси, признался в романе с 30-летней нардепом фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, сообщает Деловая столица.

Соответствующее видеообращение Саакашвили опубликовала Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство — это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут менять мир, я его полностью поддерживаю. Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю" , — написала Ясько.

Видео с признанием появилось также вечером 1 октября на странице Саакашвили в Facebook.