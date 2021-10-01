Президент Грузии о возможности помилования Саакашвили: никогда

Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключает возможность принятия решения о помиловании осужденного по ряду уголовных дел бывшего президента Михаила Саакашвили, который в пятницу был задержан в Грузии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Многие спрашивают сегодня, президент планирует или нет помиловать его - ответ один, простой и окончательный - нет и никогда" , - сказано в заявлении Зурабишвили, которое распространила администрация грузинского президента.

В заявлении она выражает благодарность правоохранительным органам, которые провели операцию по задержанию Саакашвили "на высоком профессиональном уровне".

"Государство и его институты не распались и наоборот усилились... Защищена граница, территория, порядок и верховенство закона" , - заявила президент.

По ее словам, для нее, как для президента страны, не является приятным, когда бывшего президента задерживают перед камерами, однако " справедливость и верховенство закона это требуют и перед законом все равны ".

Зурабишвили при этом отмечает, что никогда не забудет глаза тех людей, кто пострадал в период правления Саакашвили, " ждал справедливости и не дожил до сегодняшнего дня ".

Она напомнила о том, что также боролась с режимом Саакашвили, который " растоптал права человека, свободный бизнес и закон... пожертвовал здоровьем людей и жизнями ради сохранения своей власти ".

Зурабишвили также подвергла критике решение Саакашвили отказаться от гражданства Грузии и принять гражданство Украины.

"И сегодня, с нарушением границы и закона ворвался на грузинскую территорию и этим пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов. И что самое главное, явно, прибыл, чтобы посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения, которые он получил в последний период" , - заявила президент, отметив, что никаких массовых выступлений и протестов в Грузии не будет.

"Страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии" , - подчеркнула она.

В Грузии начато расследование в связи с незаконным пересечением экс-президентом страны Михаилом Саакашвили государственной границы республики, сообщает в пятницу грузинская Генпрокуратура.

В заявлении надзорного ведомства напоминается, что Саакашвили решением судов трех инстанций признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани, и он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.

Кроме того в отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного погрома в тот же день в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари (три миллиона долларов).