Разумков огорчен, что его не позвали в Трускавец

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков приглашает коллег на заседание фракции в понедельник, 4 октября.﻿ Об этом Разумков сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Деловая столица.

Глава парламента отметил, что когда рассматривают вопрос его отставки, " наверное, стоило бы его послушать ", и пригласил коллег на фракцию в понедельник, 4 октября, пообещав ответить там на все претензии и вопросы.

"Некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне там (в Трускавце, — "ДС") не надо быть. Я считаю, это несправедливо, неправильно… Я готов дискутировать по любым вопросам, за каждый свой поступок готов ответить, но за моей спиной это выглядит непорядочно. Я не держусь за должность… но я считаю, что это ненормально, когда это происходит, извините, на гала-ужине" , — сказал Разумков.

Также он отреагировал на слова главы фракции Давида Арахамии о том, что его должность — это должность Слуги народа.