Разумков огорчен, что его не позвали в Трускавец
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков приглашает коллег на заседание фракции в понедельник, 4 октября. Об этом Разумков сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Деловая столица.
Глава парламента отметил, что когда рассматривают вопрос его отставки, "
наверное, стоило бы его послушать", и пригласил коллег на фракцию в понедельник, 4 октября, пообещав ответить там на все претензии и вопросы.
"Некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне там (в Трускавце, — "ДС") не надо быть. Я считаю, это несправедливо, неправильно… Я готов дискутировать по любым вопросам, за каждый свой поступок готов ответить, но за моей спиной это выглядит непорядочно. Я не держусь за должность… но я считаю, что это ненормально, когда это происходит, извините, на гала-ужине", — сказал Разумков.
Также он отреагировал на слова главы фракции Давида Арахамии о том, что его должность — это должность Слуги народа.
"Должность не бывает собственностью партий или фракций… Это должности, на которые нас делегировали люди", — подчеркнул Разумков.