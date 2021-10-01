В прокуратуре Грузии исключили экстрадицию Саакашвили в Украину

Наличие украинского гражданства не помешает Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии. Его экстрадиция невозможна, сообщает РБК-Украина.

Об заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии.

Генпрокурор напомнил, что Саакашвили обвиняют в преступлениях, которые произошли на территории Грузии.

"Это совершенно невозможно, потому что преступления совершались на территории Грузии", - заявил он.

В прокуратуре напомнили, что в Грузии против Саакашвили заведено 14 уголовных дел, включая незаконное пересечение границы. По одному из них вынесен шестилетний тюремный приговор.

"Михаил Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и в качестве наказания ему определено 6 лет лишения свободы. Решения по этим делам окончательные и обжалованию не подлежат" , - заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Автор: Артур Родивилов