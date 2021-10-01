В "СН" назвали число прибывших депутатов в Трускавец

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель этой политсилы Александр Корниенко сказал, что сегодня в Трускавец на их "Большую фракцию" уже прибыли до 180 народных депутатов.﻿, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, сколько парламентариев уже приехали.

"Мы всех приглашали. Есть сейчас статистика динамическая. Я думаю, что сейчас уже около 160-180, доезжают".

По словам Корниенко, часть депутатов приедут на их мероприятие завтра, в субботу.

"Я думаю, что наше правило о 70% точно будет выполнено. Я думаю, что за 200 депутатов точно будет" , - отметил Корниенко.

В то же время, он не смог ответить, сколько именно депутатов их фракции уже вакцинировано от коронавирусной болезни COVID-19.