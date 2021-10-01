В "СН" назвали число прибывших депутатов в Трускавец
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель этой политсилы Александр Корниенко сказал, что сегодня в Трускавец на их "Большую фракцию" уже прибыли до 180 народных депутатов., сообщает УНИАН.
Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, сколько парламентариев уже приехали.
"Мы всех приглашали. Есть сейчас статистика динамическая. Я думаю, что сейчас уже около 160-180, доезжают".
По словам Корниенко, часть депутатов приедут на их мероприятие завтра, в субботу.
"Я думаю, что наше правило о 70% точно будет выполнено. Я думаю, что за 200 депутатов точно будет", - отметил Корниенко.
В то же время, он не смог ответить, сколько именно депутатов их фракции уже вакцинировано от коронавирусной болезни COVID-19.