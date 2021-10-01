Деканоидзе предрекла Саакашвили скорый выход на свободу
Один из руководителей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе считает, что Михеил Саакашвили выйдет на свободу после победы их политсилы на выборах 2 октября, сообщает Деловая столица.
Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Она пояснила, что Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы "создать новую политическую реальность" и "защитить голоса".
"Шанс Михеила Саакашвили, который он сейчас сделал — честно говоря, вся Грузия сейчас разговаривает об этом. Конечно, нам поможет, чтобы реально показать, что за свободу надо бороться", — сказала она.
"Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу. Я уверена", — добавила Деканоидзе.
По мнению политика, Саакашвили будет освобожден после того, как партия власти "Грузинская мечта" проиграет на выборах.
"Я совсем не думаю о том, что голосование пойдет против нас. Почему? Потому что я встречаюсь со многими людьми по всей территории Грузии, и каждый грузин, каждый человек понимает, что за власть сегодня в Грузии. Это пророссийская власть, пропутинская власть", — подчеркнула Деканоидзе.