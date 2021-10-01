Деканоидзе предрекла Саакашвили скорый выход на свободу

Один из руководителей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе считает, что Михеил Саакашвили выйдет на свободу после победы их политсилы на выборах 2 октября, сообщает Деловая столица.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Она пояснила, что Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы "создать новую политическую реальность" и "защитить голоса".

"Шанс Михеила Саакашвили, который он сейчас сделал — честно говоря, вся Грузия сейчас разговаривает об этом. Конечно, нам поможет, чтобы реально показать, что за свободу надо бороться" , — сказала она.

"Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу. Я уверена" , — добавила Деканоидзе.

По мнению политика, Саакашвили будет освобожден после того, как партия власти "Грузинская мечта" проиграет на выборах.