США и Франция провели переговоры после скандала с подлодками

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в пятницу с послом Франции Филиппом Этьеном. Он вернулся в Вашингтон после консультаций в Париже.﻿ Об этом заявил спикер Госдепа США Неда Прайса, сообщает РБК-Украина.

Госсекретарь США обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между двумя странами.

"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции" , - говорится в заявлении.

Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".

Посол Франции был приглашен на консультации в Париж на фоне скандала вокруг соглашения о строительстве атомных подводных лодок. О возвращении дипломата в США было объявлено на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров Макрона и Байдена.

Автор: Артур Родивилов