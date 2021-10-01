"Слуги" намерены вернуть Крым и Донбасс до 2030 года

Руководство парламентской фракции "Слуга народа" планирует освободить оккупированные Россией территории Украины и вернуть их до 2030 года, сообщает УНИАН.

Это следует из публикации нардепа Марьяны Безуглой в Facebook. Депутат сфотографировала несколько слайдов программы трансформации Украины, представленной на выездной сессии "Слуги народа" в Трускавце.

Согласно представленной информации, во фракции выделяют четыре стратегических приоритета будущей трансформации государства:

безопасность и территориальная целостность; энергетическая независимость; инклюзивное экономическое развитие; верховенство права.

Все это в совокупности должно привести к финальному результату: восстановлению границ Украины и становление ее страной с развитой экономикой.