"Слуги" намерены вернуть Крым и Донбасс до 2030 года
Руководство парламентской фракции "Слуга народа" планирует освободить оккупированные Россией территории Украины и вернуть их до 2030 года, сообщает УНИАН.
Это следует из публикации нардепа Марьяны Безуглой в Facebook. Депутат сфотографировала несколько слайдов программы трансформации Украины, представленной на выездной сессии "Слуги народа" в Трускавце.
Согласно представленной информации, во фракции выделяют четыре стратегических приоритета будущей трансформации государства:
- безопасность и территориальная целостность;
- энергетическая независимость;
- инклюзивное экономическое развитие;
- верховенство права.
Все это в совокупности должно привести к финальному результату: восстановлению границ Украины и становление ее страной с развитой экономикой.