Мэр Днепра озвучил цену на газ для бюджетных организаций

Меморандум между местными властями, Офисом президента и НАК "Нафтогаз" предусматривает фиксированную цену на газ для бюджетных организаций на уровне 13 600 гривен с НДС за тыс. куб.метров. Для населения она составит 7 400 гривен соответственно, сообщает Обозреватель.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил мэр Днепра Борис Филатов в студии "Свободы слова Савика Шустера".

"Наши роддома, больницы, школы будут с теплом" , – заявил он.

Как отметил городской глава Днепра, местное самоуправление после подписания этого документа "получило все гарантии о неподнятии цен на газ, в том числе по инициативе президента".

Кроме того, сказал Филатов, государство взяло на себя ответственность субсидировать неплатежеспособные громады. Договоренности стали результатом компромиссов и "тяжелейших переговоров", добавил мэр.