Корниенко рассказал, когда обсудят отставку Разумкова

Глава партии, первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что члены фракции обсудят вопрос возможного отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на заседании в субботу, сообщает Укринформ.

Об этом Корниенко сказал на брифинге в медиацентре в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце, где происходит двухдневное выездное заседание фракции "СН".

"Я думаю, что мы можем обсудить этот вопрос завтра (в суботу ред.) в блоке общих вопросов после того, как мы пройдем нашу содержательную программу относительно кластеров, законов и так далее" , - сказал Корниенко.

Он также подчеркнул, что выездное заседание фракции созывалось не для того, чтобы собрать подписи за отставку Разумкова.

"Как только дойдем до подписных - будем определяться" , - добавил Корниенко.

Председатель партии "СН" также заметил, что у него нормальные рабочие отношения с Разумковым.