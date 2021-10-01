Власти Грузии предложили Саакашвили сделку - СМИ
Грузинские журналисты получили информацию, что власти Грузии предложили сделку задержанному 1 октября бывшему президенту страны Михеилу Саакашвили, сообщает Сегодня.
Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на заявление главного редактора грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.
По данным Киладзе, провластная партия "Грузинская мечта" предлагала Саакашвили вернуться в Украину. Взамен Саакашвили гарантировали, что его партия "Единое национальное движение" получит неплохой результат на выборах. По словам журналистки, экс-президент отказался и объявил голодовку.
"Власти готовы были пойти на все, лишь бы не держать Саакашвили в тюрьме", – сказала Элисо Киладзе.