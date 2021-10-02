Против Саакашвили возбудили еще одно дело

В Грузии открыли новое дело против экс-президента Михеила Саакашвили после его задержания 1 октября. Оно касается незаконного пересечения государственной границы.﻿ Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Грузии, сообщает Обозреватель.

"Все необходимые процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме" , – заявила пресс-служба.

Прокуроры напомнили, что против политика уже начато несколько дел, а кроме того, он заочно приговорен к тюремному заключению.