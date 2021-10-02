Против Саакашвили возбудили еще одно дело
В Грузии открыли новое дело против экс-президента Михеила Саакашвили после его задержания 1 октября. Оно касается незаконного пересечения государственной границы. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Грузии, сообщает Обозреватель.
"Все необходимые процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", – заявила пресс-служба.
Прокуроры напомнили, что против политика уже начато несколько дел, а кроме того, он заочно приговорен к тюремному заключению.
"Учитывая, что осужденный был признан виновным судом трех инстанций и приговорен к шести годам лишения свободы, Михеил Саакашвили был помещен в соответствующее исправительное учреждение для исполнения судебных решений", – сообщило ведомство.