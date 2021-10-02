В Чехии призвали объявить газовую войну России

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в беседе с «Радиожурнал» заявил, что Европе не следует «церемониться» с РФ и необходимо объявить газовую войну, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию относительно цен на газ, сообщает Лента.Ру.

"Вообще надо проявлять больше жесткости. Европа слишком долго миндальничала со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Наша ошибка в том, что мы до сих пор слишком церемонились с русскими, норвежцами, алжирцами. Нужно стать более жесткими потребителями и вести себя сообразно своим размерам, влиянию и богатству" , - отметил Бартушка.

Бартушка уточнил, что для России Европа является крупнейшим потребителем газа и главным заказчиком, который может создать проблемы на крупнейшем рынке. Причиной кризиса он назвал неготовность стран-поставщиков к тому, что Евросоюз намеревается избавиться от зависимости от нефти и газа с помощью перехода на зеленую энергетику.