Монастырский предложил создать единую систему камер
Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский предложил включить все камеры наблюдения в единую систему после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, сообщает Новое время.
На брифинге 1 октября Монастрыский предложил назвать систему Безопасная страна.
«И это один из вопросов, который будет поднимать МВД — если бы все камеры были подключены к системе Безопасная страна, отработки в уголовном производстве проходило бы быстрее», — заявил министр.