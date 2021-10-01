Монастырский предложил создать единую систему камер

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский предложил включить все камеры наблюдения в единую систему после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, сообщает Новое время.

На брифинге 1 октября Монастрыский предложил назвать систему Безопасная страна.