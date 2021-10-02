ООН надеется провакцинировать весь мир к концу 2022 года

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид выразил надежду вакцинировать весь мир от коронавируса к концу 2022 года и призвал все страны объединиться для достижения этой цели, сообщает Лента.Ру.

"Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача — обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года" , — подчеркнул Шахид.

Он отметил, что Генассамблея состоит из 193 стран, а сигналы, которые прозвучали во время прений на неделе высокого уровня ГА были очень позитивные, в том числе со стороны США, Индии, Китая, стран-производителей вакцин из разных частей мира.