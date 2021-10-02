Стала известна дата отправки Crew Dragon на МКС

NASA и SpaceX назвали дату отправки корабля Crew Dragon с несколькими астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС), говорится на сайте Европейского управления космических исследований (ESA), сообщает Лента.Ру.

Crew Dragon отправится к МКС 30 октября. Воскресенье, 31 октября, останется резервной датой на случай, если понадобится вторая попытка запуска. Запуск осуществят с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

"Астронавты отправятся в длительную научную миссию на борту орбитальной лаборатории, где будут жить и работать" , — подчеркивается в заявлении.

На борту Crew Dragon будут находиться немецкий космонавт Матиас Маурер, а также астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Баррон.