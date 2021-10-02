В США число COVID-жертв - 700 тыс: в Белом доме отреагировали

В США зарегистрировали 700 тысяч смертей, связанных с коронавирусом. Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина.

Страна сообщала в среднем о более 2 тысячах смертельных случаев в день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.

"Полагаю, президент много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины" , - сказала Псаки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698 992 человека.

Автор: Артур Родивилов