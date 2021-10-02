Киевского врача будут судить за "отмазывание" от воинской службы

Обвинительный акт в отношении врача-кардиолога стационара "Киевского областного кардиологического диспансера", уличенного в получении неправомерной выгоды и в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды другой должностному лицу (ч.4 ст.354, ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 УК Украины) направлен в Шевченковский районный суд г.Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, гражданин обратился к врачу-кардиологу высшей категории, заведующего организационно-методическим отделом указанного учреждения по поводу подтверждения диагноза, который устанавливает ограничения годности к прохождению военной службы, а также о выдаче выписки из медицинской карты стационарного больного.

В ходе разговора завотделом выразил гражданину требование о передаче ему неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн, из которых 10 тыс. грн предназначались ему лично (за подтверждение диагноза), а остальные средства - якобы для передачи работникам военного комиссариата за проставление подписи должностного лица и печати на выписке из медицинской карты, которая дает право на освобождение от военной службы по состоянию здоровья.

Неправомерную выгоду врач получал двумя траншами. При получении второй части мужчину задержали.