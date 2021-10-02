Япония протестует против военных учений РФ на Курилах

Японские власти выразили протест из-за учений вооруженных сил России. Они должны состояться в акватории острова Кунашир в октябре, сообщает РБК-Украина.

В статье местного издания "Санкэй симбун" говорится, что учения продлятся шесть дней - с 3 по 9 октября. В правительстве Японии полагают, что военнослужащие российского ВМФ будут отрабатывать у берегов Кунашира запуск ракет.

"Санкэй симбун" отмечает, что Россия при поддержке Китая усилила военное присутствие в Японском море. Так, над морем в последнее время два раза появлялись российские военные самолеты - в декабре и в июле 2020 года. По данным издания, Москва уведомила Токио об учениях в сентябре.

Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.

Автор: Артур Родивилов