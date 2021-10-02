Лукашенко заверил авиакомпании в безопасном небе над Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, заявил, что гарантирует безопасность пролета зарубежных самолетов над территорией Беларуси, однако не исключил их посадки в случае угрозы государству, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании или США" , - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отрывок из которого вышел в эфире госканала "Беларусь 1" в пятницу.

Он подчеркнул, что подобным образом поступит любое государство, если увидит для себя угрозу.

"Ну а то, что вы не летаете - господь с вами! Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу ... Нет вас (западных авиакомпаний - ред.) здесь - летают другие. Ничего, обойдемся. Думаю, придет время - придут, возможно, новые люди там, может, здесь. И они осознают пагубность того, что мы сейчас с вами творим. Это никому не выгодно, не знаю, зачем вы это устраиваете. То, что летать перестали - так вы команду дали такую" , - отметил Лукашенко.

Он добавил, что не успели задержать после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, Романа Протасевича, "а уже в Европе и Америке после команды из Вашингтона все начали, как под копирку, делать заявления".