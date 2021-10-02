Финансовый гороскоп для всех знаков на октябрь 2021

Финансовая сторона жизни очень важна, ведь без денег невозможно прожить и дня. Если вы хотите быть успешнее в работе и бизнесе, а также планировать свое время правильно, то гороскоп на октябрь поможет вам это сделать, сообщает Слова и Фразы.

Овен

У Овнов будет очень много возможностей для реализации самых смелых планов. Единственное, что им сейчас необходимо, — это быстро восстанавливаться после сложных рабочих дней. Начинается очень благоприятное время для Овнов, которые хотят найти новый источник дохода, монетизировать свои увлечения. Нужно проявлять больше инициативы и стараться не обходить стороной возможность обрести новые знания, опыт. Это положительно скажется на доходах.

Телец

Тельцам стоит поставить перед собой новые амбициозные цели. Октябрь — время исполнения желаний, в том числе и материальных. Чтобы процесс их исполнения ускорился, астрологи советуют воспользоваться так называемым свитком желаний. Очень полезным для достижения целей будет избавление от страха перед неизвестным. Важно пробовать нечто новое, пробовать себя в новом амплуа. Во второй половине месяца можно смело совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в ремонт, делать подарки близким и друзьям.

Близнецы

В жизнь Близнецов придут приятные перемены. Больше всего в октябре будет везти тем, кто много работает с документацией, а также почти или вообще не общается с клиентами. Всплеск креативности у Близнецов ожидается 11 числа, когда Сатурн избавится от ретроградности. Мыслить станет легче, а это значит, что доходы у представителей интеллектуальных профессий поползут вверх. Еще представителям этого Знака стоит принимать людей такими, какие они есть. Меньше ссор — меньше денежных потерь.

Рак

Ракам можно смело тратить средства на необычный отдых, на новую одежду. Это существенно поднимет настроение, уверенность в себе. В финансовой сфере это необходимо в любой период времени. В конце октября Раков может посетить гениальная идея, которая перевернет их жизнь с ног на голову и станет началом нового пути в финансовой жизни.

Лев

В начале октября из-за ретроградного Меркурия у Львов может все валиться из рук. Многие повседневные дела будут не получаться, а продуктивность снизится. Это отличное время для того, чтобы перенять привычки людей, которые все успевают. Настало время изменить что-то в своей жизни. Лучше успеть сделать это до завершения ретроградности Меркурия и Юпитера, которые вернутся к нормальному движению вперед 18 числа. Астрологи советуют Львам включить свой рационализм, особенно в отношении денег. Не стоит рисковать и давать деньги в долг.

Дева

Наступает время, когда один неверный шаг может привести к серьезным финансовым убыткам. Если недавно у Дев были какие-то проблемы, то сейчас они смогут вынести важные уроки из того, что произошло ранее. Без них Девы не смогут стать богатыми, либо их путь к денежному величию будет слишком тернистым. Один из самых полезных жизненных навыков — это умение быстро забывать о своих неудачах. В октябре нужно переключаться на что-то хорошее как можно скорее.

Весы

Весам категорически запрещено общаться с агрессивными людьми. Во всем, что касается работы и бизнеса, они могут быть крайне непредсказуемыми и опасными. В остальном октябрь будет довольно благоприятным временем для заработков, смены работы, продвижения новых идей. Также в этом месяце астрологи советуют Весам без раздумий соглашаться на командировки. Это прекрасное время, чтобы избрать иную стратегию, особенно если старая себя полностью изжила, и Весы поняли, что она не работает.

Скорпион

Первые 5-6 дней месяца будут для Скорпионов неудачными в плане работы и финансов. 6 октября Плутон перестанет двигаться в обратном направлении. Это будет очень важный день для Скорпионов, так как их энергетика начнет медленно меняться в лучшую сторону. Появится больше удачи, а страхи отойдут на второй план. Вторая половина осени и октябрь в частности для этих людей будут крайне удачными с денежной точки зрения. Можно ждать большой прибыли.

Стрелец

Стрельцы смогут свернуть горы там, где еще вчера смирились бы с поражением и сделали шаг назад. Да, эти люди, несмотря на свою силу и уверенность, тоже порой отступают, но не сейчас. В октябре в их жизни произойдет некий приятный переворот. В финансовой жизни их успехи будут стремительно расти. Очень важно не плясать под чужую дудку. Важно все решения, связанные с деньгами, принимать самостоятельно. С 6 октября можно смело опираться на интуицию.

Козерог

Козерогам астрологи настоятельно советуют начать этот месяц с генеральной уборки дома, рабочего места. С 18 числа можно браться за что-то новое, но до этого момента лучше завершить все начатое. Для привлечения денег можно воспользоваться советами фэн-шуй. В сочетании с повышенным настроением и постепенным избавлением планет от ретроградности эффект будет просто отличным. Людям этого Знака в октябре удастся свести денежные и рабочие проблемы к минимуму. Это будет время глобальных изменений.

Водолей

Самым страшным врагом Водолеев в финансовой и рабочей сферах будет зависть. Не нужно сравнивать себя с окружающими. До добра это точно не доведет. Всем, кого периодически захлестывает это чувство, стоит ознакомиться с советами о том, как от него избавиться. Это идеальный месяц для решения юридических проблем, регистрации нового бизнеса, а также совместной работы. Все это позволит повысить доходы. В трудные моменты Водолеям понадобятся невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие. Не нужно переживать по мелочам.

Рыбы

У Рыб начинается время, когда мечты и желания могут исполняться очень быстро и непредсказуемо. Звезды на стороне этих людей, поэтому финансовая удача будет всегда рядом. Если цели не достигаются, а мечты не сбываются, это всегда можно исправить. Возможно, Рыбам необходимо обрести чуть больше уверенности. В любом случае в октябре здравый смысл должен превалировать над интуицией. Астрологи советуют Рыбам не рисковать, ведь в таком случае финансовые потери могут стать больше, чем заработки.