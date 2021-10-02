Немцев обучают жить без отопления

Гражданам Германии показали обучающее видео выживания при отключении отопления и электричества в домах на долгий срок.

По данным российского РБК, видео распространило Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях.

В видеоролике пожилая женщина, которая мерзнет в доме, надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки. После чего утепляет окна фольгой, а также самостоятельно собирает небольшую настольную "печку".