Курс валют НБУ на 2 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 2 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 октября, остается стабильным на уровне 26.62 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 2 октября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.82 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 2 октября 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 2 октября 2021 года.
Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 35.86 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 2 октября 2021 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 28.47 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 2 октября 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.69 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 2 октября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.617500
|EUR
|Евро
|30.823100
|RUB
|Рубль
|0.365220
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.863100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.472500
|PLN
|Польский злотый
|6.685600