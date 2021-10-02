В Абхазии "депутат" открыл стрельбу возле здания МВД

В оккупированной Россией Абхазии так называемый депутат парламента Алмасхан Ардзинба устроил стрельбу из автомата "Калашникова" у здания МВД в Сухуми. Он выкрикивал нецензурные ругательства в сторону "ведомства", сообщает РБК-Украина.

Как информируют российские РИА "Новости", вечером 1 октября он приехал к контрольно-пропускному пункту "МВД" на служебной машине. Произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия нашли 20 стреляных автоматных гильз. Это уже второй случай за последние два дня, когда депутат абхазского "парламента" устраивает пальбу в Сухуми.

Вечером 30 сентября "депутат" Гарри Кокая стрелял в воздух около ресторана "Rina" на набережной. Он выпустил пять пуль из боевого пистолета "Glock" калибра 9х19мм.

На законные требования о выдаче указанного огнестрельного оружия отказался. После чего покинул место преступления и скрылся.

Автор: Артур Родивилов