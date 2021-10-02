Тищенко обматерил коллегу-"слугу" на глазах у журналистов

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко обругал своего однопартийца Романа Грищука в то время, как парламентариев снимали журналисты, сообщает УНИАН.

Депутаты сейчас находятся в отъезде в Трускавце, где сегодня, 2 октября, пройдет большое заседание политсилы, в частности с участием президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова и, вероятно, руководительницы ОГП Ирины Венедиктовой.

Во время вечеринки в городе, где отдыхают члены президентской фракции, журналисты застали Тищенко, когда тот оживленно говорил с коллегой по партии Грищуком. Однако разговор перешел в ругань.

"Я буду с тобой разговаривать так, как разговариваю. Ты зае*** уже, бл***" , – сказал Тищенко, однако вскоре заметил камеру журналистов.

Что стало поводом для жаркой дискуссии между "слугами" – не указывается.