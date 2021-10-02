В ЕС заявили о связи вакцины Johnson & Johnson с тромбозами

Однодозовая вакцина от коронавируса Janssen от Johnson & Johnson может быть связана с тромбозом крови в венах. Производителю рекомендовали указать его как побочный эффект препарата, сообщает Обозреватель.

К такому выводу пришло Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), сказано в отчете. Отмечается, что случаи закупорки кровеносных сосудов тромбами (тромбоэмболия), связанные с этой вакциной, довольно редки.

Сгустки крови могут возникать в глубоких венах в ногах, руках или паху, а также попадать оттуда в легкие человека.

Специальный Комитет по оценке рисков также исследовал такое явление, как иммунная тромбоцитопения после вакцинации Johnson & Johnson. Это состояние, при котором иммунная система по ошибке нацеливается на тромбоциты.

"Они (тромбоциты – ред.) необходимы для нормального свертывания крови. Очень низкий уровень тромбоцитов в крови может быть связан с кровотечением и иметь серьезные последствия для здоровья" , – сказано в сообщении.

Тромбоцитопению также рекомендовано внести в перечень побочных эффектов вакцинации данным препаратом. Частота таких возможных реакций организма пока неизвестна.