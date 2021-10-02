В Грузии сообщили, где содержится задержанный Саакашвили

Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили содержится в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"На данном этапе по Саакашвили проводятся обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают различные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации" , — сообщил Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".

Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда, по словам грузинского министра, бывшего президента перевели из соображений безопасности.

"Исходя из ряда вопросов, включающих безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. Там обеспечены абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам" , — сказал он.

Напомним, 1 октября утром бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в страну. Вечером 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили задержан.

За несколько минут до своего задержания Саакашвили обратился к сторонникам, призвав их бороться до последнего.