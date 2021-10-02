Усику предсказали проблемы в бою с Фьюри

Известный американский тренер Роберт Гарсия считает, что украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО) необходимо набрать массу если он хочет победить в бою против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) или Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), сообщает Обозреватель.

Гарсия отметил существенную разность в антропометрических данных между Усиком и его потенциальными соперниками.

Александр Усик

Гарсия очень ждет этот поединок чемпиона чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе против победителя противостояния Фьюри - Уайлдер.