За сутки в Украине вакцинировано почти 130 тысяч человек

128 070 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 1 октября в Украине, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные опубликованы в Минздраве.

Первую дозу получили 71 667 человек, полностью иммунизированы — 56 403 человека.

В течение суток работали 960 мобильных бригад, 3049 пунктов прививки, 350 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 144 470 человек, из них получили одну дозу — 7 144 468 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 875 593 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 2 октября в Украине обнаружили 11 809 новых случаев COVID-19. Это на 225 случаев меньше, чем накануне. Умерло 203 человека.