Обычный "Запорожец" в СССР стоил дороже, чем Ford Mustang в США. При этом, средняя зарплата в середине 1970-х годов позволяла насобирать советскому человеку на желанный ЗАЗ-966 в течение 21 месяца. А вот американский капиталист мог справиться с этой задачей за полгода, сообщает РБК-Украина.

На стоимость и характеристику автомобилей обратили внимание в Facebook-сообществе "Останній Капіталіст".

В сообщении в частности говорится о том, что ЗАЗ-966 "Запорожец" был самым дешевым автомобилем, который продавался в СССР, в 70-х годах прошлого столетия.

На то время стоимость автомобиля составляла 3000 советских рублей, что соответствовало 3614 американским долларам по официальному курсу.

Вот так выглядел "Запорожец" 1969 года (фото: flickr.com/Sergey Rodovnichenko)

А это "улучшенная" модель - ЗАЗ-968 (фото: wikipedia.org)

"В то время в США за эти деньги, а именно за 3562 американских доллара, можно было купить Ford Mustang Mach 1" , - говорят авторы статьи.

Эта машина была уже в то время оснащена кондиционером, автоматической коробкой переключения передач (АКПП) и 5,7-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 290 лошадиных сил.

Вот так выглядел Ford Mustang Mach 1 1969 года (фото: flickr.com/mashleymorgan)

Еще один Ford Mustang Mach 1 (фото :wikipedia.org)

К слову, обычный Ford Mustang в базовой комплектации стоил всего 2820 американских долларов.

Заметим, что "Запорожец" был самой дешевой машиной на то время. Например, стоимость "Волги" ГАЗ-24 достигала вообще более 9000 рублей. То есть, за одну "Волгу" можно было купить три Ford Mustang...

Знаменитая "Волга" (фото: wikipedia.org)

Добавим также, что в 1975 году средняя зарплата в Союзе Советских Социалистических Республик составляла 133 рубля, или почти 183 доллара по официальному курсу.

В тот же год гражданин США получал чуть-чуть большую зарплату, а именно - 719 долларов.