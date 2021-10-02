Шмыгаль представил нардепам обновленную программу правительства

Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" Премьер-министр Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу деятельности правительства, сообщает Экономическая правда.

В программу, по его словам, вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий" , - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что целью программы является:

- сервис для граждан;

- прогнозируемые источники финансирования

- достижения ожидаемых результатов;

- контроль за исполнением.