Шмыгаль представил нардепам обновленную программу правительства
Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" Премьер-министр Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу деятельности правительства, сообщает Экономическая правда.
В программу, по его словам, вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.
"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - отметил премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что целью программы является:
- сервис для граждан;
- прогнозируемые источники финансирования
- достижения ожидаемых результатов;
- контроль за исполнением.