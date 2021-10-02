Сборную России под аплодисменты сняли с самолета
Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и четырех членов национальной команды сняли с самолета из Амстердама в Осло. Российские спортсмены неправильно надели маски, спустив их на подбородок, сообщает Обозреватель.
Среди нарушителей оказались 2-кратный чемпион Олимпиад 2016-го и 2020 годов Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев.
Борцов под конвоем вывели из транзитной зоны амстердамского аэропорта "Схипхол".
"То, что произошло, даже не знаю, как можно комментировать. Это можно назвать форменным беспределом. Половину сборной команды они высаживают с самолета. Говорят, вы сегодня не полетите - полетите завтра. Почему? Обьяснения нет. Я думаю это заказ наших оппонентов", – заявил на видео Тедеев.
В интервью sports.ru тренер отметил, что все местные были без масок: "А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться".
По словам наставника, его и команду выводили из воздушного судна под аплодисменты и одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб .