Сборную России под аплодисменты сняли с самолета

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и четырех членов национальной команды сняли с самолета из Амстердама в Осло. Российские спортсмены неправильно надели маски, спустив их на подбородок, сообщает Обозреватель.

Среди нарушителей оказались 2-кратный чемпион Олимпиад 2016-го и 2020 годов Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев.

Сборную РФ сняли с самолета. Источник: кадр из видео

Борцов под конвоем вывели из транзитной зоны амстердамского аэропорта "Схипхол".

Абдулрашид Садулаев. Источник: Instagram Дзамболата Тедеева

"То, что произошло, даже не знаю, как можно комментировать. Это можно назвать форменным беспределом. Половину сборной команды они высаживают с самолета. Говорят, вы сегодня не полетите - полетите завтра. Почему? Обьяснения нет. Я думаю это заказ наших оппонентов" , – заявил на видео Тедеев.

Члены сборной РФ по вольной борьбе не надели медицинские маски как положено по правилам и были сняты с рейса на Осло в амстердамском аэропорту Схипхол. Тренер сборной назвал это беспределом и "заказной акцией оппонентов". Команда отправлялась на ЧМ по спортивной борьбе в Норвегии pic.twitter.com/FDtmVTN5SQ — Рустем Адагамов (@adagamov) October 1, 2021

В интервью sports.ru тренер отметил, что все местные были без масок: "А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться".

По словам наставника, его и команду выводили из воздушного судна под аплодисменты и одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб .