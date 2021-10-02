Monobank назвал сроки появления банкоматов

Первые банкоматы monobank появятся в этом году, сообщает UBR.

Об этом рассказал сооснователь необанка Олег Гороховский.

По его словам, главная особенность устройств – функция cash in. То есть банкоматы предоставят возможность пополнять счет, а не только снимать наличные.

Напомним, о поставках первого аппарата в monobank сообщили 28 сентября. Тут пообещали сделать из него "красивую, простую и удобную машину".

Прежде всего банкоматы monobank появятся в отделениях Универсалбанка (необанк работает на базе лицензии этого финучреждения).

"Первые расставим в отделениях "Универсала", чтобы было удобней вкладчикам и клиентам с крупными суммами" , – заметил нам Гороховский.

При этом он пока не уточняет, о каких городах идет речь в первую очередь.

В банковских кругах новость цифрового банка о своих банкоматах вызвала активное обсуждение. На условиях анонимности участники рынка отметили, что стоимость одного подобного банкомата превышает $20-24 тыс. Поэтому банкиры выразили сомнения в том, что monobank будет развивать свою банкоматную сеть в масштабах всех страны.

Сам же Гороховский заявляет о намерениях установить банкоматы финучреждения во всех городах Украины.

Число клиентов monobank, согласно данным самой компании, в сентябре превысило 4,2 млн.