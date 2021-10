Какие страны больше всего пострадали от отсутствия туристов

Какие популярные направления столкнулись с мощным кризисом из-за ограничений, сообщает РБК-Украина.

Ущерб, нанесенный глобальной туристической индустрии пандемией COVID-19, трудно полностью оценить количественно. Но справедливо сказать, что последствия коснулись каждого человека, вовлеченного в этот сектор.

Авиалинии, круизные компании, гостиничные компании и туристические корпорации понесли огромные убытки и сократили расходы везде, где только могли, чтобы остаться на плаву. Но как насчет целых стран, которые зависят от туризма как основного или одного из главных источников средств для экономики?

Команда сайта Next Vacay подсчитала, какие из популярных туристических направлений мира больше всего пострадали от пандемии и какой именно ущерб им был нанесен. Исследуя этот вопрос, редакция сайта обнаружила результаты ошеломляющих экономических потерь, миллионы упущенных посетителей и потерю сотен тысяч рабочих мест.

Местные стали писать "S.O.S."и "Help" на пляжном песке

Как отмечают на сайте, в некоторых ранее популярных местах отдыха местные жители, которые зависят от регулярного притока туристов и страдают от ограничений, начали писать на песке сообщения, такие "S.O.S.", "Help" и "We Need You".

Видео: В некоторых курортных странах местные жители начали оставлять надписи "Помогите" на песках пляжей

"Это подчеркивает, что, хотя последние 18 месяцев были тяжелыми испытаниями для людей, которые не могли отдыхать, настоящие страдания ощущаются в тех местах, которые изо всех сил пытаются выжить без посетителей. Теперь, когда вакцинация получила широкое распространение, ограничения на поездки ослаблены и все больше людей снова начали путешествовать, стоит помнить, что некоторые направления нуждаются в ваших туристических средствах больше, чем другие" , — говорится в сообщении.

Кто больше всего пострадал от пандемии: список стран

По общим финансовым потерям Таиланд занимает первое место в списке. При сокращении числа посетителей на 83% в течение 2020 года страна потеряла примерно 13,54 миллиарда долларов (снижение на 21,9%), которые могли бы поступить от туризма. До пандемии и ограничений на туризм приходилось около 21% валового внутреннего продукта (ВВП) Таиланда.

В довольно плохом положении оказались и Филиппины. Столкнувшись с падением числа посетителей на 82%, экономика страны в прошлом году недополучила 9,76 млрд долларов дохода. В период до пандемии туризм приносил 25% ВВП страны.

Фото: Страны, которые по подсчетам Next Vacay пострадали от ограничений больше всего (скриншот с сайта nextvacay.com)

Малайзия потеряла 9,08 миллиарда долларов, поскольку ежемесячное количество посетителей там снизилось с 2,17 миллиарда в 2019 году до 361 060 в 2020-м.

Макао - это направление с самой высокой долей ВВП, получаемой от туризма - 72%. Он снизился с 3,28 миллиона посетителей в 2019 году до 59 412 в 2020 году, то есть на 85%.

Карибский остров Барбадос, который в 2020 году потерял около половины своего ежемесячного объема посетителей, полагается на туризм, приносящий более 36% ВВП.

На Ямайке туризм до пандемии приносил почти 35% годового ВВП, а ежемесячный объем иностранных посетителей снизился на 69% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

На 10 месте в списке от Next Vacay оказалась Греция. Далее идут Шри-Ланка, Португалия, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико и Мальта.