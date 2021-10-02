Самый сильный человек России умер от коронавируса

Самый сильный человек России умер от коронавируса
Фото: кадр из видео

Известный российский силач Владимир Синеглазов скончался в возрасте 60 лет от последствий, вызванных коронавирусом. Последние дни жизни Синеглазов провел в коме. Днем ранее от COVID-19 умерла его сестра, сообщает Обозреватель.

Синеглазов начал свою спортивную карьеру в 1980 году в возрасте 20 лет. Выступал со специальными гирями, которые ему создавали на заказ. Каждый такой снаряд весил до 90 кг.

Владимир Синеглазов отметился невероятными трюками
Владимир Синеглазов отметился невероятными трюками. Источник: Московский комсомолец

Позже стал развивать в себе гибкость, добившись невероятных результатов. Он мог садиться на шпагат, опираясь на стулья, при этом удерживая на себе еще одного спортсмена.

Владимир Синеглазов демонстрировал потрясающую гибкость
Владимир Синеглазов демонстрировал потрясающую гибкость. Источник: кадр из видео

До 2010 года Синеглазов выступал в Театре силы, демонстрируя уникальные трюки, но был вынужден досрочно завершить карьеру. Из-за болльших нагрузок у силача начали разрушаться суставы в ногах.

Владимир Синеглазов гастролировал с Театром силы
Владимир Синеглазов гастролировал с Театром силы. Источник: кадр из видео

В общей сложности за 30-летню карьеру уроженец Ельца (Липецкая область) установил 26 мировых рекордов. В 2009 году был признан самым сильным человеком России.

Владимир Синеглазов
Владимир Синеглазов. Источник: кадр из видео

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