Самый сильный человек России умер от коронавируса

Известный российский силач Владимир Синеглазов скончался в возрасте 60 лет от последствий, вызванных коронавирусом. Последние дни жизни Синеглазов провел в коме. Днем ранее от COVID-19 умерла его сестра, сообщает Обозреватель.

Синеглазов начал свою спортивную карьеру в 1980 году в возрасте 20 лет. Выступал со специальными гирями, которые ему создавали на заказ. Каждый такой снаряд весил до 90 кг.

Владимир Синеглазов отметился невероятными трюками. Источник: Московский комсомолец

Позже стал развивать в себе гибкость, добившись невероятных результатов. Он мог садиться на шпагат, опираясь на стулья, при этом удерживая на себе еще одного спортсмена.

Владимир Синеглазов демонстрировал потрясающую гибкость. Источник: кадр из видео

До 2010 года Синеглазов выступал в Театре силы, демонстрируя уникальные трюки, но был вынужден досрочно завершить карьеру. Из-за болльших нагрузок у силача начали разрушаться суставы в ногах.

Владимир Синеглазов гастролировал с Театром силы. Источник: кадр из видео

В общей сложности за 30-летню карьеру уроженец Ельца (Липецкая область) установил 26 мировых рекордов. В 2009 году был признан самым сильным человеком России.