В МИД Грузии прокомментировали позицию Украины по аресту Саакашвили

Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной, сообщает Европейская правда.

Так глава МИД Грузии Давид Залкалиани отреагировал на позицию президента Украины относительно ареста Михеила Саакашвили.

"Их позиция понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с работником посольства, он предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям" , - сказал Залкалиани.

Он выразил уверенность, что "спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого".

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной" , - добавил глава грузинского МИД.

Утром в субботу 2 октября в МИД Украины состоялась встреча с временным поверенным Грузии. Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом наего посещение украинским консулом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал необходимую защиту Саакашвили как гражданину Украины.