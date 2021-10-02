Задержание Саакашвили: в МИД рассказали о разговоре с представителем Грузии

Министерство иностранных дел подало запрос на посещение украинским консулом задержанного вчера в Грузии бывшего президента страны, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко о вызове временного поверенного Грузии в Украине.

Он сообщил, что сегодня, 2 октября, в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Саакашвили, инкриминируемых ему статьи грузинского Уголовного кодекса.

Николенко отметил, что украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для оказания консульской и правовой помощи.

В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.