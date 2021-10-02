Новый Volkswagen Multivan запущен в производство

На предприятии Volkswagen Commercial Vehicle в Ганновере 1 октября произошло знаменательное событие – запуск в серию Volkswagen Multivan нового поколения, сообщает Автоцентр.

Отметим, что впервые на данном заводе налажен выпуск модели на базе модульной платформы MQB. Несмотря на всеобщие проблемы в мировом автопроме, вызванные в частности задержкой поставкой микрочипов из-за пандемии коронавируса, производство нового Multivan запустили точно в срок.

Multivan следующего поколения получил новую концепцию интерьера, что делает его еще более универсальным. Автомобиль стал еще более подключенным и получил новейшие системы помощи водителю, а также информационно-развлекательные системы.

В гибридном исполнении (PHEV) силовая установка развивает 218 л. с. и обеспечивает как нулевые вредные выбросы, так и увеличенный запас хода при низком потреблении топлива. Кроме того, Multivan предлагается с двумя турбированными бензиновыми двигателями мощностью 136 и 204 л. с., а в начале 2022 года появится еще и 150-сильный турбодизель.

Цены на новый Multivan стартуют от 44 839 евро. Заказы начали принимать с этой недели, а полноценный выход на рынок произойдет в ноябре, с Германии.

С выпуском нового Multivan на предприятии VWCV в Ганновере был также существенно модернизирован производственный процесс. Акцент сделан на автоматизацию и дигитализацию. Если в кузовном цехе при производстве модели T6.1 cтепень автоматизации составляет 77%, то при выпуске нового Multivan – 93%.

В лакокрасочном цехе еще два года назад была введена новая системы верхнего покрытия, которая позволяет наносить фирменную двухцветную окраску. Также автоматизирована и логистика – на предприятии работают самоуправляемые транспортные средства, которые доставляют комплектующие со складов непосредственно на сборочную линию.

С 2022 года на заводе будут одновременно производиться три автомобиля на трех платформах и с тремя вариантами систем привода: T6.1, новый Multivan и полностью электрический ID. BUZZ. А с 2025 года здесь также начнется выпуск полностью электрических премиальных моделей для других брендов концерна.

Ключевым элементом новой производственной стратегии Change4Factory является также снижения негативного влияния на окружающей среду. Главной целью концерна является достичь нулевых вредных выбросов СО2 к 2050 году. В качестве первого шага Volkswagen Commercial Vehicles намерен уже к 2025 году снизить воздействие на окружающую среду в производственном процессе на 50% по сравнению с 2010 годом. С этой целью на заводе в Ганновере вводится сотни мер по сокращению выбросов и более рациональному использованию ресурсов.