"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова - депутат
Депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.
Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
"Да, эта информация соответствует действительности", - отметили собеседники агентства.
Как стало известно, собрано 160 подписей.
Депутат Алексей Устенко подтвердил информацию про 160 подписей в комментарии журналистам.
"На момент моего подписания была уже 160 подписей", - сказал депутат.
Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.
Согласно закону "О Регламенте Верховной Рады", председатель Верховной Рады может быть отозван с должности в какое-либо время по его просьбе, а также может быть отозван в связи с неудовлетворительной работой на этом посту, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и больше раз на протяжении одной очередной сессии Верховной Рады, или по другим обстоятельствам, что делают невозможным выполнение им своих обязанностей.