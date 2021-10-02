"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова - депутат

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

"Да, эта информация соответствует действительности" , - отметили собеседники агентства.

Как стало известно, собрано 160 подписей.

Депутат Алексей Устенко подтвердил информацию про 160 подписей в комментарии журналистам.

"На момент моего подписания была уже 160 подписей" , - сказал депутат.

Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

Согласно закону "О Регламенте Верховной Рады", председатель Верховной Рады может быть отозван с должности в какое-либо время по его просьбе, а также может быть отозван в связи с неудовлетворительной работой на этом посту, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и больше раз на протяжении одной очередной сессии Верховной Рады, или по другим обстоятельствам, что делают невозможным выполнение им своих обязанностей.